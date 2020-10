Marie KERLIDOU

Dotée d'un très bon sens relationnel et d'une passion pour le marketing, j'ai décidé, en juillet 2013, d'associer mes ambitions à mon caractère en intégrant la formation CETMA (Gestionnaire d'unités commerciales) organisée par la CCI Brest.

Cette formation, riche et intense, permet d'obtenir un équivalent BAC + 2 en un an.

Grâce à une approche du métier plus concrète,(formation professionnelle) J'ai pu acquérir de solides bases commerciales et les connaissances nécessaires à la gestion d'un point de vente.

Cela s’avérera être un véritable tremplin professionnel.



Mon diplôme obtenu, et cette année forte en expérience (et en rencontres) achevée, j'ai souhaité la compléter grâce à la formation de Responsable du Développement Commercial (niveau Bac +3) davantage tournée vers la négoce et le management d'équipe.



Afin d'aborder de manière concrète les différentes notions, je choisissais l'entreprise AG2R LA MONDIALE pour m'accueillir durant les périodes d'alternance (rythme 3 semaines entreprise / 1 semaine école)

La gestion de l'équipe de 10 personnes m'a permis de m'épanouir dans mes fonctions en m'apportant une vision complète du métier de manager.

Pleinement convaincue par le système de l'alternance, et motivée grâce à ma connaissance du secteur Brestois, je poursuis mon apprentissage depuis OCTOBRE 2016 par le BAC +5 Manager d'entreprise ou de centre de profit, en alternance chez Ikea.





Mes compétences :

Internet

Communication

Marketing

Vente

Comptabilité

Achats

Ressources humaines

Prospection commerciale

Management commercial

Suivi clientèle