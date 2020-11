Marie Laure BONNAUD

Triple compétence en marketing, digital et IT (profil MarTech), j'évolue dans le secteur de la communication depuis près de 20 ans. À la fois thinker et doer, j'aime apporter des solutions via le numérique et les nouveaux usages, dans un esprit Data & Business Oriented.



Double Master :

2018 : master Ingénierie des Médias (www.ingemedia.net)

2019 : exécutive Master, Management de Projet Digital - (www.ecema.fr / Visiplus)

2020 : certifications Google Skill Shop : https://skillshop.exceedlms.com/profiles/c1044b66b1d746ed8d4ed8e913b5622e



Forte culture business orientée vers l'action, je suis reconnue pour posséder les qualités indispensables pour mener à bien des missions variées (management transversal, autonomie, maturité, hauteur de vue, gestion des priorités). Je possède un fort degré dautonomie technique en digital & IT reposant sur un socle de compétences très solide.