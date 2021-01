Marie-Laure BRETON (GRAILLOT)

Très engagée dans mon travail, positive et bienveillante, je recherche avant tout une société et une équipe dont je partage les valeurs, plus qu'une fonction.

Je pense que le lien de confiance construit avec ses collègues ou un client est une composante majeure d'un projet réussi!



15 ans d'expérience en PMI allemande en tant que Coordinatrice Projets et interface avec les services ADV en Allemagne.



Ce que j'aime dans mon métier:

Dans chaque entreprise il faut des briques et du ciment pour construire des édifices solides. Le coordinateur joue le rôle du ciment: c'est celui (ou celle) qui relie, qui lie, qui consolide. Il met de l'huile dans les rouages et veille au bon déroulement des choses avec bienveillance.



Ses missions sont multiples:

*Assurer une qualité de service optimale dans le pilotage de projets souvent complexes,

*Être l'interlocuteur privilégié du client pour savoir l'écouter et répondre à ses besoins, bien le connaitre pour pouvoir les anticiper.

*Être le point dentrée de lensemble des services de lentreprise : travailler en étroite collaboration avec tous les acteurs de la chaine (ADV, stock, production, développement, logistique, commerce, aftersales, comptabilité..), centraliser les informations et apporter des réponses aux problématiques soulevées, suivre le fil rouge.

*Bâtir jour après jour des relations de confiance: proposer son aide, trouver des solutions, se montrer curieux de l'autre, échanger avec tous pour apprendre, s'investir pour accompagner son client et ses collaborateurs et participer à la réussite d'une réalisation commune. Mutualiser les compétences et capitaliser les forces.



Durant mon parcours, j'ai vu mon rôle évoluer en permanence en fonction des besoins de mes clients ou de l'entreprise. Quel sera le prochain challenge?