Marie-Laure JANODET

J'ai une licence Management Qualité, Sécurité Environnement système documentaire.



J'ai exercé principalement dans le domaine de la métallurgie en rationalisant et synthétisant les documents des ateliers mis à disposition des opérateurs pour n'en faire plus qu'un par machine.

Ces documents intègrent la bonne conduite de machine en respectant les bonnes pratiques de fabrication et les normes appropriées au produit fabriqué (normes, Qualité Opérationnelle en cas de non-conformités existantes, la Sécurité etc.



L'objectif étant de retrouver une information rapidement dans chaque document. Donc, celui-ci devait être simple et pratique d'utilisation.



Ce travail, je l'ai fait en me mettant à la portée des opérateurs, en les écoutant pour comprendre leur métier et me familiariser avec le vocabulaire utilisé.

Depuis, je recherche un poste similaire.



Mes compétences :

synthèses des documents existants

classement, suivi et vérification des documents

Restitution du travail aux équipes

Accompagnement de stagiaires en master

Outils qualité: QQOQCPC, 5 pourquoi...

Rédaction de documents techniques

Rationalisation des documents existants

Analyse causes accidents incidents