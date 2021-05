Le poste client est devenu aujourd'hui un acteur important dans la vie de l'entreprise.



Ma fonction est de piloter la gestion du poste client en améliorant les balances âgées et le DSO, en mettant en place un process des relances des créances civiles et commerciales de même que le traitement des dossiers de litiges et contentieux tout en préservant la relation client. Une expérience acquise dans des sociétés financières, des sociétés multi sites et internationale dans des domaines très variés allant du service à la personne, agricole, automobile...









http://www.viadeo.com/fr/profile/marie.le-boulaire



Mes compétences :

Credit management