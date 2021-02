Marie LEBLANC

Qui suis-je ?

Jeune femme de 37 ans, mon parcours atypique démontre mon envie d'apprendre et de découvrir de nouveaux horizons. Ayant soif d'objectifs et de challenges j'ai donc crée en 2011 ma société dont j'ai pris la responsabilité. Il s'agit d'un café dont j'ai cédé ma place cette année afin de faire évoluer mon adjoint et pour moi d'accomplir de nouvelles ambitions.

Mon poste d'adjointe sur un stand de luxe aux Galeries Lafayette de Paris m'a offert l'opportunité d'apprendre la gestion d'une équipe, d'un stock, d'opérations commerciales d'une marque et de côtoyer une clientèle aussi diverse que variée.Ma réactivité, mon adaptabilité et mon sens du travail en équipe m’ont permis d’obtenir de très bonnes remarques de la part de mes équipes et de mes clients.



Mes atouts ?

Je suis réactive, j'aime travailler en équipe, partager mes connaissances et apprendre d'autrui, je m'adapte à toutes nouvelles situations aussi bien professionnelle qu'humaine. Ambitieuse et volontaire chaque problème à une solution. Mes expériences viennent compléter mon cursus d'études, tant l'analyse de données et du comportement humain, que le maniement complet du pack office.



Mon objectif ?

Près de 15 ans après avoir eu pour objectif de devenir formatrice, les aléas de la vie ne m’ont pas permis d’y arriver avant aujourd’hui. J’ai l’opportunité de pouvoir accéder à la formation de formateur de l’APFA à limoges. C’est pourquoi je souhaite faire connaissance avec des formateurs qui pourraient partager leur expérience.



Par avance merci



Mes compétences :

Travail en équipe

CURIOSITE ET PERSEVERANCE

Attentif et à l'écoute

Attentif et soif d'apprendre. Communication

Combattive

Gérante de café

Word

Excel

Esprits d'analyse

Résolution des problemes