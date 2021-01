Marie-Lys MOUTOUSSAMY

Après 19 années passées dans le secteur automobile au Département Après-Vente (Garanties et Contrats Service), j'ai intégré le Département Pièces de Rechange, la branche logistique de l'automobile.

La polyvalence, le sens du relationnel, l'esprit d'équipe et la discrétion, de part mon expérience et mes formations sont des valeurs majeurs à acquérir dans une entreprise.

Continuez à travailler en étant zen, c'est être en forme au quotidien.

Ce challenge me permettra de mettre en avant mes qualités telles que mon sens de l'organisation, mon savoir-faire et ma persévérance, etc, pour administrer le Département Pièces de rechange avec la collaboration du Gestionnaire ou Responsable PR, et par la suite prétendre à un poste à responsabilité en apportant mes connaissances et mes compétences à l'entreprise qui m'accordera sa confiance.



Mes compétences :

Gestion administrative

Négociation commerciale

Communication

Gestion financière et comptable

Assistance administrative

Relationnel

Esprit d'équipe

Goût du travail

Méthode de travail

Disponibilité

Maîtrise des outils informatiques

Organisation

Adaptation

Gestion

Rigueur

Gestion du stock