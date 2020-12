Marie MARTIN

Gérante du magazine ZE mag Adour Chalosse Tursan, un gratuit d'infos 100% locales, je m'occupe de la prospection et la vente d'espaces publicitaires, ainsi que du montage graphique des publicités et du magazine.

Nous proposons également au sein de notre structure des produits complémentaires dans les domaines de l'imprimerie, le web, de la vidéo et du conseil marketing afin d'offrir une communication pluri-média complète à nos clients.



Mes compétences :

Art

Communication

communication multimedia

Culture

Décoration

Design

Evénementiel

Multimedia

Organisation

Organisation de mariage

Photographe

Plasticienne