* Conduite de projets internationaux complexes Europe / Asie

* Structuration et coordination d'équipes multi-culturelles et multi-sites

* Établissement de relations clients de confiance et pérennes

* Élaboration et mise en place de processus d'améliorations continues



Mes compétences :

Externalisation

Outsourcing

Coordination

Conduite du changement

Offshoring

Aéronautique

Gestion de projet

Management