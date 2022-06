Marie MORALES

Nous sommes le résultat de nos choix...



Un parcours atypique:

Plus de 20 ans dans l'industrie pharmaceutique, commerciale , développement des marchés hospitaliers parisiens,...

Une reconversion dans le coaching ,la PNL, l'accompagnement de dirigeants , de cadres en changement de poste ou de carrière , de créateurs d'entreprise,...

Puis la création d'un centre de Bien-être sur Anglet ..

Ces dernières années j'ai accompagné des professionnels vers une optimisation de leur patrimoine et protection sociale.



Aujourd'hui, forte de toutes mes expériences , un nouveau challenge s'offre à moi :



Accompagner les entreprises de plus de 20 salariés à la mise en place de la protection sociale obligatoire , son suivi financier , juridique et social .