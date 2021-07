Marie-Morgane CHABERT

Forte de plusieurs années dans le commerce au contact de multiples interlocuteurs, je souhaite utiliser mon expérience terrain et mettre à profit mon organisation au sein d’une structure à taille humaine.



Participer à la coordination et la gestion d’une structure est pour moi un poste clé et c’est un réel désir de m’investir dans ce domaine en mettant en application ma polyvalence et mon sens du relationnel.



Certificat Voltaire : 973 / 1000



Mes compétences :

Management

Organisation d'évènements

Sens du contact

Adaptabilité

Organisation

Esprit d'équipe

Gestion de projet

Gestion d'équipe