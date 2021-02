Marie-Odile BRUS

Ex-intello formatée cerveau gauche, après avoir œuvré une bonne décennie dans l'entreprise, j'ai créé la mienne, déployant enfin pleinement ma nature plus créative.



Le grand avantage étant, au bout du compte, de fonctionner désormais avec la collaboration harmonieuse (le plus souvent) de mes deux cerveaux !



De la gestion du stress à celle du changement de vie sous toutes ses formes (professionnel ou personnel) -choisi ou subi- Sophrologie, EFT et autres approches sont mis à votre service pourvous accompagner à transformer l'épreuve en réalisation de Soi.



RV 1to1

Ateliers

Formation professionnelle en présentiel et distanciel (e-learning + Visio)

Supervision



Publications :

- "Pour en finir avec les émotions toxiques..." aux ed. du Souffle d'Or - 2007 (épuisé, me contacter si besoin)

- Manuel de psycho Énergétique" - Ed.Dervy Medicis - 2010

- " 50 Exercices de Sophrologie" - Ed. Eyrolles - 2019



Transmettre est important pour moi, et si j'enseigne aussi... je retourne de temps à autre sur les bancs d'une école ou d'une Université, car je n'ai jamais fini d'apprendre !





Mail : mobrus@outlook.fr

Tel : 01 39 76 54 99

Site : https://www.theraneo.com/brus-marie-odile



Mes compétences :

Expertise - EFT- Emotional Freedom technique

Sophrologie - Gestion du stress et du changement

Animation de formations

Accompagnement au changement

Ingénierie de formation

Adaptabilité

Force de proposition

Gestion de projet