Marie-Paule HUBERLAND

Responsable RH en entreprises pendant 25 ans, je suis Consultante RH depuis 7 ans. Mes domaines d'intervention sont :

- l'accompagnement des PME/PMI dans leurs recrutements,

- la conduite de bilans professionnels (compétences, carrières,...),

- l'ingénierie pédagogique et l'animation de formations RH et managériales,

- le conseil et l'intervention opérationnelle auprès de PME/PMI sur des thématiques RH (démarche de GPEC, définition et mise en place d'un système d'appréciation des performances, processus d'intégration des nouveaux collaborateurs,...).



Mes compétences :

Ressources Humaines

Bilans professionnels

GPEC

Recrutement

Conseil RH

Formation