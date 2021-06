Marie-Pierre BROSSE

En Recherche d'emploi DEPUIS FEVRIER 2020

Réflexions, documents réalisées Février 2019 à Avril 2021

"Importance directive commerciale dans les sociétés"

Aides des CEE, les arguments justifiant le fait d'accompagner et financer une partie des travaux d'isolation en retenant des projets avec une démarche globale de performance énergétique en utilisant les aides CEE de létat pour les copropriétés en France

Découverte de société de service pour la création de Société, les démarches administrative en directe me semble meilleurs, mais l'obtention d'aides semble impossible

Formations Technique pour le Synamome /fabricants, industriels du bâtiment

" Marché des copropriétés" / AG et les copropriétaires d'opter pour des projets avec MOE ayant une réflexion globale sur des rénovations énergétique globale (CEE)

Rénovation ou construction énergétique

Produits Kingspan, Réflexion 2 catalogues :

-Des Solutions pour toute LENVELLOPE dun PROJET et de que ce soit des projets Neuf ou réhabiliter

*Des Solutions, Panneaux STRUCTURELS et ISOLANTS, produits ISOLANTS pour différentes applications ou solutions dITE, PANNEAUX ISOLANTS pour la FACADE ou BARDAGE DE FACADE, Isolantes pour la TOITURE ou COUVERTURE, ISOLANTES pour des CLOISONS INTERIEURS, VMC et dECLAIRAGE NATUREL

- Solutions et produits avec une Gamme de produit pour le stockage, létanchéité, lisolation, le contrôle et la gestion des fluides, boues et de lair pour les bâtiments ou des produits et ventilation

" limportance du respect des marchés prescription par le marché des particuliers

"Dangers :Marketing, communications et Importance des sites internet" pour les Fabricants et Industriels et pour les acteurs du marché de la prescription

Nouveau marché "Recyclage de matière première"

Nouveau marché "Plantation d'arbre pour la production de produits et reforestation étudiée ou calculée pour la protection de la planète"

MARCHE DE LA PRESCRIPTION : FABRICANTS, INDUSTRIELS DU MONDE ENTIER DANS LE DOMAINE DES PRODUITS DU BATIMENT : organisation, très gros potentiel de marché d'ITE et d'ITI en dehors de la France avec un réseau de prescripteur, un réseau commercialisation, circuit de commercialisation, de vente et des structures commerciale, à créer en directe avec Façadiers, Bardeurs, Etancheurs et couvreurs du pays