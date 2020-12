Marie-Pierre DEMON FEUVRIER

Happycultrice ... experte en bonheur (PhD) pour le travail, l'entrepreneuriat, la retraite ... et en innovation humaine et sociale (ingénieure) . Auteur de 5 livres sur le bonheur.



Mes compétences : Animation de formations,

Créativité, innovation

Psychologie positive

Bonheur et bien-être au travail

Rédaction

Qualité de vie au travail

Conseil en management



Bibliographie :

3 livres édités à Territorial éditions

- Concilier bonheur et performance au travail : clés systémiques et organisationnelles, paru le 01/12/20

- Concilier bonheur et performance au travail : les clés individuelles du mieux-être, paru le 01/12/19

- Manager avec les techniques de créativité : motiver, innover, coconstruire, paru en 2017

Un livre autoédité : le bonheur révélé, en 2016.

Voir plus sur : http://www.bonheur-in.fr/livres/