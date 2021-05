Marie RÉGATE ENERGIES RENOUVELABLES

Prochaine édition : mi-juin 21 - welcome !

Classement édition juin 2018 : un temps et des sourires radieux pour un rdv business efficace et joyeux : équipages, invités, supporters, skippers, staff, partenaires, vent, soleil et mer, grâce à vous toutes et tous cette 11ème Régate fut à nouveau la meilleure des éditions :) bien joué les Renouvelables !



Cette année ce sont les voiliers DUFOUR qui ont bénéficié de la vélocité d'Eole :



Classement général :

EDPR - KALLISTA - ENERGECO



Classement Dufour 375 :

EDPR - KALLISTA ENERGY - ENERGECO - GWP - INEO - LPA CGR - ENGIE GREEN - MIROVA - H2AIR - VALECO - GREENSOLVER



Classement First 31.7 :

ENERTRAG - ACOFI - NORDEX - VELOCITA - ENGIE GREEN - GE - ENVINERGY - GENERAL DU SOLAIRE - CIC - BCTG



Prix de la Meilleure Remontée : H2AIR



Trophée des Eoliennes :

pétulance et bel esprit pour l'équipage NORDEX



Prix spécial « Look Terrible et Délicatesse Solidaire » :

ENERGECO & FONDATION SYNERGIE SOLAIRE



Heureux Partenaires :

GOTHAER - POMA - UNIPER : les élégants catamarans

CEZ : le Fair Brunch et les parasols dans la prairie

ENVINERGY : les bouteilles d'eau éco-jolies

EVEROZE : le studio photo Hold-Up de la Smart Talk Party



Bravo pour votre enthousiasme, vos costumes 60's et vos audacieux passages de bouées :)



La Régate : chaque équipage (7/8 équipiers) navigue sur un FIRST 31.7 ou un DUFOUR 375 de la flotte Thalassa Cup, sous loeil attentif dun skipper pro initié aux logiques de team-building. La course se déroule en cinq manches sur deux jours dans la baie de la Grande Motte, selon les modalités dune course officielle.



En marge de vos territoires habituels, cest une étonnante aventure à partager, des liens a tisser, des points de charisme à gagner, et l'occasion idéale pour rencontrer vos pairs et partager votre vision éclairée de la transition énergétique ... c'est aussi une smart net-working party sur la plage :)



Capitaines, formez vos équipages !

(& vice versa)



