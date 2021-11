Marie SAUVIGNON TRINQUET, Gérante,

Architecte d'Intérieur certifiée par le Conseil Français des Architectes d'Intérieur(CFAI).





Agence d'Architecture Intérieure, de la Conception à la Réalisation.





Conseils sur place, Étude (Esquisses, APS, APD, DOE, ...), Conception d'espace, Agencement, Aménagement, Établissement de plan, Prescription générale, Vue 3D, Rénovation, Décoration, Relooking, Home Staging.



Maîtrise d'Oeuvre: Définition de l'enveloppe budgétaire, Dossier de consultation des entreprises, Élaboration du planning prévisionnel de chantier, Coordination et suivi de chantier, Réunion et compte rendu de chantier, Réception de chantier.





Mes compétences :

Architecture intérieure

Rénovation

Conception d'espace

Conception de mobilier

Design d'espace, de mobiliers et d'objets

Plan

Image en 3 D

Décoration intérieure

Coaching Déco

Relooking

Conseils sur place / Visite de conseils

Home staging

Événementiel

Scénographie

Maîtrise d'oeuvre

Budgétisation

Organisation & Coordination de chantier