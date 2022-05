Marie VILANOBA

Après un parcours professionnel réussi de 15 ans dans le domaine des ressources humaines, pour des raisons personnelles, je fais le choix en 2007 de me réorienter vers le secteur social. Il importait pour moi de trouver un sens et une dimension sociale plus forte dans l’exercice mes fonctions. Je commence alors par m’investir dans le bénévolat notamment dans le domaine du handicap.

En 2009, j’intègre l’association Relais Enfants Parents de Haute Normandie, en tant que directrice. J’assure alors pendant plus de 3 ans avec beaucoup d’enthousiasme et d’intérêt l’animation et le développement de cette structure dont la vocation est le maintien du lien entre l’enfant et son parent incarcéré. Je démissionne en 2013 pour suivre mon conjoint sur Lille.

En parallèle, j'obtiens un DU « Travail avec les familles et Travail en réseau » à l’université de Rouen. Cette formation m’a permis de mieux appréhender les différentes approches d’intervention auprès des familles (approche analytique /systémique/ contextuelle/ thérapie familiale). Je découvre également la thérapie cognitivo-comportementale dont j’ai pu mesurer le bénéfice auprès des patients.

Forte de cette expérience, j’ai souhaité aller plus loin dans la découverte de cette approche, raison pour laquelle j’ai intégré le DU en TCC à la faculté de psychologie de Lille 3 en septembre 2013. Mon objectif professionnel est de poursuivre dans le domaine social, sur des postes de coordination et d’exercer à terme le métier de thérapeute certifié en TCC.