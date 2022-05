Marie-Virginie BONNO

Actuellement en poste dans une société qui conditionne des aérosols, je cultive les réseaux professionnels de tous types et m'efforce d'être disponible pour toute opportunité qui se présenterait.



Après plusieurs années en tant que manager dans la grande distribution, j'ai souhaité diversifier mon expérience et suis devenue agent immobilier à Paris (16e). Ces trois années, fortes enrichissantes, m'ont à nouveau conduit sur une nouvelle voie.



En effet, j'ai voulu découvrir le B to B et la société Aerolub m'a permis d'exploiter à nouveau l'expérience commerciale que j'avais acquise au travers de mes précédents postes et de mon diplôme du programme ISPP du Groupe ESC Rouen (Rouen Business School).



Mes compétences :

autonome

dynamique

Maintenance

Maintenance industrielle

Organisée

Rigoureuse