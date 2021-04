Marielle RAMBOER PETITDEMANGE

J’ai obtenu le concours sur titre de cadre supérieur de santé depuis peu mais mon parcours professionnel est sillonné de challenges qui m’ont permis d’apporter du sens et de la cohérence au service de l’hôpital public.



Mes atouts :

 Avoir travaillé tout au long de ma carrière professionnelle sur des postes transversaux ce qui m’a permis de développer une réflexion institutionnelle en évitant les rouages du cloisonnement.

 Savoir développer des partenariats et réseaux de soins afin de prendre en charge au mieux les patients atteints de pathologies mentales et ayant des problèmes somatiques.

 Collaborer avec différentes structures de soins comme les centres médicaux psychologiques, les centres de santé, la médecine de ville, les hôpitaux généraux..)

 Avoir pu développer au cours de mes expériences aussi bien privées que professionnelles, des qualités humaines telles que le contact relationnel, le sens de la responsabilité mais également le respect et valeurs du service public

 Savoir fédérer, accompagner des projets, mener des réunions et m’exprimer en public ; j’ai participé activement aux différentes instances institutionnelles et été plusieurs fois chef de projet.

 Accorder aussi une importance toute particulière pour un management par le développement des compétences et des expertises à travers la formation professionnelle. Pour moi se former permet d’apporter au sein des services non seulement une perpétuelle dynamique d’amélioration qualitative des soins mais aussi de maintenir une motivation professionnelle.

 Avoir pu aussi développer des capacités à transmettre mes connaissances en participant à la formation professionnelle du personnel infirmier au sein d’un établissement de santé. Former, partager des valeurs professionnelles est pour moi source d’enrichissement personnel et professionnel.



Les diverses compétences que j’ai pu développer tout au long de mon parcours professionnel pourraient être mises à profit dans le domaine de la psychiatrie adulte, infantile, hôpital général et in fine me permettre d’enrichir mes expériences personnelles.







Mes compétences :

Management

Organisation

Santé

service public