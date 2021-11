Marielle SNELLINGS

Bien que de formation scientifique, j’ai orienté ma carrière vers des postes de management, toujours dans des environnements internationaux.



Mon expérience est située dans l'administration générale, le management de projets internationaux, la gestion financière, l'organisation et la communication. J'ai géré des programmes de mobilité internationale et de coopération, ainsi que des projets de recherche ou de développement. Je m'épanouis dans des environnements scientifiques et internationaux.



Mes atouts linguistiques sont multiples : je travaille autant en français qu’en anglais depuis une dizaine d’années, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. Ma langue maternelle est le néerlandais et je maîtrise l’espagnol, grâce à une expérience professionnelle en Equateur.



Mes compétences :

Communication