Marietta VALLARI

De formation supérieure technique, je dispose d’une expérience de 16 ans dans différents milieux industriels.



Responsable Support Technique Clients dans l’industrie des revêtements depuis 2005, j’ai complété mes compétences techniques avec des compétences commerciales.



Mes connaissances techniques me permettent d’analyser les besoins des clients et de proposer des solutions sur mesure.



Mon aisance relationnelle et ma force d’argumentation me permettent d’amener à bien des négociations.



Leader d’équipe depuis 12 ans, j’ai développé les compétences nécessaires pour fédérer mes collaborateurs et mobiliser les autres unités de l’entreprise autour d’un projet commun.



De caractère dynamique, avec une curiosité d’esprit naturelle, je suis à la recherche de nouveaux challenges dans le monde industriel.



Mobile géographiquement.



Mes compétences :

Management de projet

Satisfaction Clients

Veille technologique

Encres et pigments

5S

Technico commercial

Veille concurrentielle

Cahier des charges

Contrôle qualité

B to B

Industrie du papier

Management d'équipe

Peinture

Emballage métallique

Coatings

Chimie

Colorimétrie

Couleurs

Assistance Technique Clients