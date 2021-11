Mariette STRUB-DELAIN

Je suis Psychologue du Travail au sein de la société msd-conseil, que j'ai fondée en 2010 après avoir travaillé en libéral pendant 7 ans.

Auparavant, j'ai occupé :

- un poste de consultante-formatrice au sein du cabinet Centor Idep (10 années)

- un poste de chargée de la formation interne chez Apple France (3 années)



J'interviens auprès des entreprises et des particuliers.



TYPES D'INTERVENTION :

- Accompagnement personnel/professionnel, individuel ou collectif (coaching, soutien psy, supervision et bilan professionnel, animation de groupes d'analyse des pratiques et de groupes de parole)

- Animation de formations

- Conception ou aide à la conception de discours, d'argumentaires, d'outils pédagogiques, de parcours de formation, de procédures internes, de plaquettes commerciales, de slides,...

- Actions d'audit, de diagnostic et de conseil (stratégie, cohésion et motivation, qualité de vie au travail)





THEMES D'INTERVENTION

Management (relationnel, opérationnel et stratégique)

Formation de formateur

Communication (Gestion des conflits, affirmation de soi, animation de réunion, prise de parole, ...)

Coopération et efficacité collective

Créativité

Développement personnel (Assertivité, estime de soi, gestion du temps, gestion des émotions, ...)



Pour découvrir l'ensemble de mes prestations, je vous invite à visiter mon site :

http://mariettestrub.com/



Sur le sujet de la coopération :

www.synergometre-roger-mucchielli.eu



