Marija PEREZ

CAFPI, c'est avant tout une histoire d'hommes et de femmes qui depuis 45 ans inventent et réinventent leur métier pour permettre au plus grand nombre d'acquéreurs à réaliser leur rêve de l'accession à la propriété.



Avec nos 220 agences en propre et 1 350 cafpiens, nous sommes présents dans toute la France & DOM TOM et le Maroc.



Après sept années de management opérationnel du back office, je développe la cellule recrutement entourée d'une équipe engagée et réactive.



Malgré ma passion pour les nouvelles technologies, je ne chasse pas de Pokémons mais de talents commerciaux. Jeunes diplômés ou commerciaux expérimentés, ma mission est de vous accompagner dans votre réussite professionnelle.



Si vous souhaitez vivre une aventure humaine dans une entreprise agile et innovante, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Réseaux sociaux

Animation d'équipe

Stratégie commerciale

Gestion de projet

Recrutement

Sourcing