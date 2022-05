Marijana POSTOLOV

Bonjour,



Diplômée en langue et littérature Anglaise, j'ai déjà eu de l’expérience dans l'enseignement de cette langue dans des classes de 10 à 20 élèves de 4 à 15 ans. Dans le même domaine j'ai fait des formations professionnelles permettant à des personnes en recherche d'emploi ou déjà en poste de perfectionner leur anglais afin d'évoluer dans leur entreprise ou d'avoir une présence plus visible sur le marché du travail national/international.



J'ai pu aussi mettre mes compétences humaines et linguistiques au sein des entreprises tel que City One, dans laquelle j'ai occupé le poste d’hôtesse d'accueil à l'aéroport Charles De Gaulle qui m'a aussi permis et donné envie d'apprendre de nouvelles langues tel que le Russe et de parfaire mon espagnol. Avant de joindre la groupe City One j'ai pu mettre a disposition toutes ces qualités au sein de l'association 'Le Silence des Justes' qui est une association permettant l'épanouissement des enfants/adultes autistes où j'ai été animatrice / éducatrice.



Ces expériences professionnelles et humaines m'ont donné envie de continuer à mettre à disposition toutes mes qualités et à les améliorer. Possédant des qualités tels que la patience, la rigueur, l'écoute, la capacité à m'adapter rapidement à l'environnement et aux difficultés et mon sens de savoir prendre des initiatives, je suis à la recherche d'un poste d'hôtesse d'accueil bilingue ou formatrice d'anglais.







Mes compétences :

Enseignement

Accueil en entreprise