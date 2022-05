Marilyn BEATRICI - DESAULT

20 ans dans les Systèmes d’Information et 15 ans dans le Management

Certification ITIL V3 Foundation



Ressources Humaines

Encadrement et coordination d’équipes

Recrutement (Assessment center, GPEC)

Gestion des carrières, animation des plans de formation

Professionnalisation des équipes (Best Practices et fondamentaux métiers)

MOORGAT – Training Management



Gestion de projet et Management de la Qualité

Prise en charge et pilotage des prestations d’infogérance par SMQ

Gestion de la relation client, gestion de la sous-traitance

Gestion des contrats et suivi des engagements de service

Pilotage et amélioration des processus selon la méthode ITIL

Analyse fonctionnelle, cahier des charges, plan de progrès

Optimisation des coûts, des délais, de la qualité de service

Assurance qualité (rédaction de Plans d’Assurance Qualité, Conventions de services)

Knowledge Management (animation de la connaissance et contrôle des acquis)

Prince2 initiation



Commercial et Financier

Participation au montage financier de projets

Pilotage de la rentabilité des prestations (P&L)

Animation des revues de comptes

Actions d’avant-vente, participation aux RFI / RFP



Anglais intermédiaire niveau II











Mes compétences :

ITIL

Service desk

Infogérance

Service delivery manager

Gestion de projet

Management