Marilyn GIROUD

Qualités :



Capacité d’adaptation et capacité à travailler en équipe

Dynamique et ayant un bon sens du relationnel

Autonome et Organisée



Compétences techniques :



MANAGEMENT :

- Gestion et motivation du personnel

- Esprit d'équipe

- Exemplarité.



ACCUEIL :

- Prise en charge d’une agence et d’un magasin

- Réception du personnel et de la clientèle

- Gestion des contacts de ma structure.



COMMERCIALES :

- Prise en charge des tournées commerciales et de leur planning

- Analyse et réponse aux appels d’offre et offres de prix.



ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES :

- Saisie et gestion des stocks marchandises

- Gestion du courrier et fournitures agence

- Écritures comptables.



TELEPHONIQUES :

- Prise de RDV et Marketing téléphonique

- Recevoir, transmettre et orienter un appel

- Suivi de Prospects.



Compétences associées



- Recrutement et Management.

- Organisation de différents évènements de communication.



Informatique



WORD EXCEL MARKETIC (PC et MAC) Sage Contact Sage Comptabilité APICONTACT EXPERT Outlook – PAO Logiciels : Quark XPress PaintshopPro Photoshop Illustrator PowerPoint



Mes compétences :

magasin

Responsable magasin