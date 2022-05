Marilyne ZANETTI

Véritable couteau suisse au profil atypique, j'ai affuté mes compétences et qualités dans l'évènementiel et la communication digitale depuis déjà plusieurs années. Trilingue anglais / russe, je manie aussi bien les langues vivantes que le langage informatique.



Mes compétences :

► coordination évènementielle

► stratégie de communication digitale

► rédaction web

► conception et élaboration de supports de communication

► création de sites Internet

► traduction



Anglais commercial

Webmaster

Organisation d'évènements

Management

Réseaux sociaux

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Gestion de projet

Final Cut Pro

Communication événementielle

Marketing

Emailing

Communication online

Gestion budgétaire

Comptabilité générale

Publicité

Communication institutionnelle

Stratégie de communication

Sirius

Suivi des fournisseurs