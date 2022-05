Marina AGAB

Bonjour,



De nature curieuse et rigoureuse, je me suis très tôt orientée vers les sciences et la pratique de la plongée sous-marine a conforté mon choix de la filière biologie. Ma formation de master 2 en biologie, chimie et environnement m’a permis de conduire des études en écologie dans le domaine de la Recherche fondamentale afin de comprendre et protéger l’environnement.



Ce socle universitaire me donne des outils méthodologiques pour réaliser une étude et un savoir-être faisant appel à une rigueur scientifique, une adaptation et une pédagogie.

Je fais également preuve de professionnalisme et ma bonne humeur est très appréciée. Mes domaines ciblent l'environnement, l'eau et la santé.



Dernièrement, j’ai travaillé trois années consécutives comme adjointe technique territoriale au Laboratoire Départementale d’Analyse et d’Ingénierie du Var: je m'épanouis dans cette fonction d'utilité publique.



Mes compétences :

Recherche

Utilisation logiciels bureautiques

Expertise faune dulçaquicole

Qualité rédactionnelle

Intervention orale

Maitrise anglais scientifique

Encadrement de groupes

Connaissances naturalistes

Technique d'analyse microbiologique

Conduite de projet

Éducation à l'environnement

Aptitudes commerciales

Synthèse bibliographique