Marina ALVARO

Après un parcours informatique d'analyse, de conception et de développement, j'ai aujourd'hui un profil d'Ingénieur d'études et de développement dans la Business Intelligence, avec un profil orienté plus technique que fonctionnel.



Mes compétences reposent principalement sur ma grande maîtrise de l'outil Business Objects (Supervisor - Designer - Reporter, version 6.5) ainsi que ma connaissance de l'outil Microsoft BI (SSIS, SSAS, SSRS) J'ai pu travailler sur plusieurs bases de données : Mysql, Oracle et SQL SERVER 2008 R2.



Au cours de mes nombreuses expériences j'ai pu abordé plusieurs coeurs de métier : la presse (Dauphiné Libéré), la documentation (Aidel), la banque (Caisse-Epargne Rhône-Alpes), le domaine des énergies (e-GEE) et l'industrie (CIPELIA via GFI). Tout cela m'a permis de comprendre et de distinguer les différentes problématiques par secteur d'activité et par domaine fonctionnel.



En loisir, j'aime bien les sorties au cinéma, passer du temps avec mes amis ou avec ma famille, aller au cours de step et de zumba.



Mes compétences :

