Marina BUONO

Actuellement Chargée d'événements au sein du service Marketing & Communication, je suis toujours en recherche de challenges personnels.

Durant ces dernières années, j’ai acquis une expérience certaine au niveau relationnel.

Polyvalente, persévérante et déterminée, mes connaissances ont été acquises en peu de temps sur des missions variées telles que les démarches administratives, la communication, le marketing et l’assistance.

Habituée à seconder, je suis en mesure de définir et de superviser les demandes d’une structure, de prendre en charge suivant les besoins, les demandes de la clientèle.

Je bénéficie d’une qualification de plus de deux ans dans la gestion de personnel, la communication et le conseil.

Le travail en autonomie comme celui en équipe m’ont permis d’appréhender au mieux des situations de travail aussi diverses que formatrices.





Mes compétences :

Architecture d'intérieure et décoration inétrieure

Gestion de projet

Créativité

Management commercial

Gestion de la relation client

Marketing relationnel

Gestion événementielle

Marketing produit

Communication événementielle