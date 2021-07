Marina ETIENNE

10 ans d’expériences dans le domaine de la qualité, dynamique et organisée, je gère le système documentaire, traite et analyse les non-conformités et réclamations clients, synthétise sur un tableau de bord les résultats, planifie et suis des projets. Mes compétences me permettent d’intégrer votre entreprise pour piloter votre démarche QHSE.







Mes compétences :

Microsoft Office

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard

Audit