Marina Hamon est créatrice et rédactrice du blog Heureuse en amour fondé en juin 2011.



Elle y publie des conseils pour aider les femmes à trouver l'amour et le garder. Le blog Heureuse en amour compte aujourd'hui entre 1900 et 3000 lecteurs par jour. http://www.heureuse-en-amour.fr



On y trouve également une formation en ligne pour aider les femmes à trouver l'amour, ainsi qu'un service de conseil en amour par téléphone pour les femmes en couple et célibataires. http://www.heureuse-en-amour.fr/e-boutique/