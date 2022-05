Marina HAQUE

Forte d'une expérience de dix ans en Hôtellerie-restauration.J'ai appris à satisfaire et fidéliser le client, à développer les ventes, à gérer un planning de réservations...





De nature organisée, dotée d'un bon relationnel. Je sais prendre des décisions rapidement et anticiper les besoins des clients.



Passionnée par la gastronomie et l'art de recevoir, je souhaite progresser dans ce milieu.





COMPETENCES:



COMMERCE

ACCUEILLIR LE CLIENT

Prendre des commandes

VENDRE différentes prestations en hôtellerie et restauration

CONSEILLER, ARGUMENTER

Anticiper les besoins des clients

Respecter la politique de l'entreprise

Facturer, encaisser

CONVAINCRE





MANAGEMENT



Briefer

Attribuer des postes

Débriefer- > Evaluer

Motiver, encadrer et soutenir l'équipe

Assurer un dynamisme permanent

Déleguer

PRENDRE DES DECISIONS RAPIDEMENT

TRANSMETTRE UN SAVOIR FAIRE





TECHNIQUES



Maitrise de l'outil internet



Connaissances culinaire et oenologique



Utilisation courante de la bureautique



Connaissances de logiciels restauration (VEGA, FRONTRES, MICROS)



ANGLAIS COURANT



Mes compétences :

Travail d'équipe

Rigueur