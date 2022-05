Marina MICHELI

PARCE QUE NOUS DEVONS FAÇONNER UN MONDE MEILLEUR



Recruter, former et accompagner vers la réussite nos équipes commerciales dans le domaine de la transition énergétique. Nous Apportons à une clientèle de particuliers la solution la plus avantageuse pour réaliser de façon durable des économies d'énergie.



Un modèle économique réinventé



Devenir entrepreneur, faire ce que l'on aime en exerçant un métier à forte rentabilité et l'associer à la puissance du marketing de réseau, c'est le défi que Triforce se propose de relever pour vous propulser dans la trajectoire du succès. Rejoindre Triforce, c'est l'assurance de bénéficier d'un plan de rémunération pensé, structuré pour la liberté d'action, sans limite de gains et sans risque.

Triforce , Partenaires et Affiliée NosRezo : L'application qui vous rémunère pour rendre service



NosRezo est une application gratuite qui rémunère le bouche à oreilles. Crée en 2015 par une startup 100% frenchy, elle dépasse déjà les 37000 affiliés et les 8000 partenaires !

L'application s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels du secteur de l'habitat (Travaux - Financement - Immobilier - Services comptables).



• Les Affiliés Nosrezo peuvent toucher un complément de revenus en faisant des recommandations.



• Les Professionnels Partenaires Nosrezo gagnent de nouveaux clients via les recommandations des affiliés. Fini les frais de publicité puisque les affiliés la font pour eux !



