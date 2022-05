Marina NIGAULT

A la suite d'un bac ES j'ai décidé d'intégrer l'ISCPA pour sa formation généraliste en communication.

J'effectue un Bachelor en communication titre certifié de "Responsable de communication interne/externe".

Communication interne, externe, événementiel, marketing, toute les thématiques sont traitées.

Tout comme l'apprentissage de logiciels fondamentaux pour des communicants ( Pack office: maîtrisé, Pack adobe CS5: intermédiaire/avancé).



Je suis actuellement en troisième et dernière année de communication.



Avoir eu la chance de beaucoup voyager dans ma jeunesse (USA, Europe,Guadeloupe...) m'a donné le goût de l'aventure et de la découverte notamment à travers les différentes cultures que j'ai pu découvrir.





Vous pouvez me contacter à l'adresse suivant: nigault.marina@gmail.com







Mes compétences :

Photoshop

Illustrator

Microsoft office

Adobe Dreamweaver

Adobe InDesign