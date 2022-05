Marina OTA

Récemment titulaire d'un BTS management des unités commerciales, je suis à la recherche d'un contrat dès la fin de mon actuel contrat (fin août 2017).



L'alternance au sein de Dia et carrefour proximité fut enrichissante durant ces 2 années , mais j'aspire à de nouvelles découvertes du métier c'est pourquoi je suis à la recherche d'une nouvelle entreprise.



Volontaire, curieuse d'apprendre , respectueuse de ma hiérarchie et rigoureuse je pense être un véritable atout à mettre au service de votre entreprise.



Mes compétences :

Rapidité d'apprentissage

Observateur et à l'écoute

Gestion de caisse

Contact clients

Manutention

Vente

Accueil

Logiciel meti

Management

Suivi commercial et administratif