Marina Plano

Née le 24 mai 1988 à Oloron Sainte Marie



* Emploi :



Depuis Juin 2016 : Support e-commerce - Oxatis (13)

Octobre 2012 - Juin 2016 : Technicienne e-commerce chez Square Achat à Serres Castet (64).

2010-2012 : Technicienne e-commerce chez Immersive lab à Oloron Sainte Marie(64).

2010- janvier à fin juin : Photographe chez Photolab à Bayonne (64)

2008-2009 : Contrat de professionnalisation chez Immersive lab à Oloron Sainte Marie (64)



* Diplômes :



2009 : Diplôme d'Université Technique et Multimédia

2008 : Baccalauréat professionnel de photographie.

2006 : Certificat d'Aptitude Professionnel de Photographie.





* Expériences Professionnels :



2009 : Contrat de professionnalisation de 12 mois au sein de Immersive Lab à Oloron Sainte Marie.

2008 : Deux mois de stage à l'imprimerie Charont à Oloron Sainte Marie.

2007 : Deux mois de stage avec Philippe Roy Photographe et Président de l'Union des Photographes Créateurs (UPC) à Bordeaux.

2006 : Deux mois de stage dans l'entreprise Photolab Numérique à Bayonne.

2005 : Deux mois de Stage au journal La dépêche du midi à Toulouse.





Systèmes d'explotation utilisés : MAC et PC

Maitrise des logiciels Photoshop, Illustrator,Dreamweaver, Flash, Quark Express, Fizilla, Easy PHP, Word, Power point, Excel.

Bonne connaissance de 3Ds Max, Director 11, Audacity.

Language de programmation (html, xhtml, xml, CSS, PHP etc... )



Fréquentation réguliere d'expositions photographiques, du Multimédia, de la toile, Musique, Handball, Rugby. Pratique de la photographie, dessin vectoriel, Pelote Basque & l'associatif.

Permis B et voiture.



Mes compétences :

Photoshop

Illustrator

CSS

HTML

Wordpress

Word

Dreamweaver

E-commerce

Graphisme