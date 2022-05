Marina PLOUHINEC

Je maintiens une éthique, je fais preuve d intégrité en promouvant et défendant les valeurs de l entreprise dans laquelle je travaille. J oriente utilement mon comportement en fonction de l environnement où je me trouve, j adopte des méthodes différentes en fonction des circonstances et je sais réagir aux imprévus.



Mes compétences :

Informatique

Réception de matériel

Gestion du personnel

Contrats informatiques

Gestion de projet

Gestion de contrats

Planification

Formation professionnelle

Contrat de professionnalisation

Cartes de visites

Entretiens professionnels

Recrutement

Veille documentaire

Veille concurrentielle

Séminaires d'entreprises

Salons professionnels

Création de site web

Reporting financier

Intranet

Internet

Administratif

Compte-rendu

Gestion de notes de frais

Archivage électronique

Archivage

Classement

Prise de notes

Taper un courrier

Logistique

Gestion Electronique de Documents

Secrétariat

Gestion d'agenda

Gestion événementielle

Accueil physique et téléphonique

Gestion du courrier

Sphinx Software

SAP

Microsoft Publisher

Microsoft Office

Jurweb

Google Drive

Citrix Winframe

Notilus

Management

Gestion des priorités

Persévérance

Force de proposition

Esprit d'équipe

Aisance relationelle

Rigueur

Analyse des besoins

Adaptabilité

Analyser écouter réfléchir agir

Ecoute

Autonomie

Apprentissage rapide

Esprit d'initiat