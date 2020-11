Marine ALAZARD

Bonjour et bienvenue sur mon profil.

Je suis diplômée d'un master en management de l'IAE spécialisé en qualité, sécurité, environnement et justifie en parallèle d'une expérience de plus de 6 ans en gestion de système de management qualité. J'aspire aujourd'hui à de nouvelles opportunités toujours dans le domaine de la qualité appliquée aux services et suis curieuse de découvrir d'autres secteurs d'activité.

Je vous laisse étudier mon parcours plus en détail...



Mes compétences :

Microsoft SharePoint

Gestion de projet

Animation de formations

Audit qualité

Veille réglementaire

Certification ISO 9001

Formalisation de procédures

Management qualité

Qualité

Qualité client

Amélioration de process

Reporting

Logiciel CRM

Optimisation des process

Gestion d'incidents

Gestion de la qualité

Amélioration continue

RGPD

Sensibilisation qualité

Audit interne

Audit fournisseur