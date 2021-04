Marine DESPRET

La sécurité des communications exige de s’appuyer sur des solutions et des équipements de confiance. Nous vous apportons les technologies et les analyses les plus performantes en la matière en fonction de vos besoins.



A travers les 500 collaborateurs de sa BU solutions de confiance, Orange Cyberdefense accompagne la transformation digitale des entreprises

et ainsi vise à :



- Sécuriser les migrations vers le Cloud

- Sécuriser les infrastructures tout en assurant leur performance et leur optimisation

- Faciliter l’évolution des organisations en anticipant les impacts organisationnels et SI

- Accélérer les projets d’ouverture du SI à des partenaires de confiance

- Déléguer l’attribution et le cycle de vie des habilitations aux responsables métiers



Nos différenciateurs :



- Depuis 2002, Orange Cyberdefense est le leader français de l’IAM (Identity and Access Management)

- 3/4 des sociétés du CAC 40 sont clientes

- Partenaire n°1 des principaux éditeurs du marché

- N°1 en France et Benelux de la gestion des comptes à privilèges

- 5 des 6 plus grandes banques françaises sont clientes

- Des projets en France et à l’international

- Plus de 65% d’ingénieurs certifiés éditeurs



