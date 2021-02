Conseillère financière, anglais et italien courant.



N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations.



Marine DI PAOLO

marinedipaolo1@gmail.com



Mes compétences :

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Marketing

Négociation

Stratégie de communication

Marketing stratégique

Veille

Sales

Étude de marché

Prévisionnel

Gestion