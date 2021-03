J'accompagne les transitions personnelles et professionnelles. J'évolue dans le domaine de la santé et l'amélioration de la qualité de vie.

Je suis coach certifiée RNCP Niveau VI (Bac+4) et Praticienne en Hypnose Humaniste et Ericksonienne.



Formée dans le meilleur établissement de formation en Hypnose d'Europe : IFHE Paris-Boulogne

Diplômée de Coaching Ways et ICF, plus importante association de coachs au niveau international

+ 16 ans d'expérience dont 13 en tant que manager



FR - EN







CE QUE JE FAIS

Hypnose Humaniste et Ericksonienne (Individuel ou collectif en entreprise)



Booster ses capacités (mémoire, sport, créativité...)

Soigner des traumatismes dont les raisons sont connues ou non (et donc provoquent en nous des réactions que l'on aimerait voir disparaître)

Traiter des addictions ou des compulsions (tabac, drogues, alcool, troubles alimentaires, addiction aux écrans)

Gérer son stress

Augmenter sa confiance en soi

Augmenter son estime de soi

Phobies



Coaching



Individuel ou collectif basé sur la PNL

Prévention du burn out, réduction de l'anxiété

Gérer les conflits

Développer son leadership

Gagner en efficacité







POURQUOI ME CONTACTER ?



>> Vous avez épuisé toutes les ressources possibles, pris sur vous jusqu'à ne plus pouvoir, testé différentes méthodes sans jamais y arriver;

>> Vous souhaitez l'aide d'une personne extérieure, avoir des résultats rapides, vous désirez changer rapidement;

>> Vous êtes manager, dirigeant, responsable RH, vos équipes souffrent de changements d'organisation, de mode de travail : soulager ces changements est une clé de réussite de vos projets structurants.



EN SAVOIR PLUS SUR MOI :

Épicurienne, Souriante et Passionnée

Sportive ( Running, Musculation, Marche) & Passionnée de DIY (Couture, Cosmétiques...)



Pour me contacter

marine.flamme@codiz.fr 06.98.16.44.81

https://codiz.fr