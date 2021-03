Marine MOINE

Je suis une Ingénieure / Cheffe de projets Packaging avec un profil technico-créatif, et j'aime mon métier.





Mes 3 années d'expérience dans le domaine de l'emballage et du conditionnement m'ont permis de développer des compétences en :



Gestion de projets (avec Excel & MS Project, ayant comme sujets tels que des développements d'emballages primaires et secondaires, le développement d'artworks, la mise en place d'une machine de conditionnement, la rédaction de protocole en partant des normes actuelles...)



R&D (En réalisant divers tests : chutes, chocs, vibrations, tractions, perméabilité, étanchéité...)



Qualité (avec l'utilisation d'outils qualité pour l'amélioration d'emballages et des procédés de conditionnement, en faisant de la qualification & de la validation, de la rédaction, vérification & validation documentaire, de l'analyse du cycle de vie des emballages)



2D / 3D Conception & Écoconception (avec AutoCAD, Solidworks, Picador, Katia, Illustrator, Photoshop, InDesign, Bee)



Impression (avec la connaissance des procédés d'impression, en faisant la vérification et la validation des documents tels que le BAG, le BAT et le Cromalin)



Industrialisation (Avec la mise en place de la sérialisation, le suivi de production, les tests de faisabilité...)



Développement Packaging (De la rédaction du cahier des charges jusqu'à industrialisation).





Ma polyvalence et ma curiosité m'ont permis de développer un grand nombre de compétences pour assumer mes responsabilités.



J'ai ainsi découvert plusieurs domaines, dont notamment l'agro-alimentaire et la pharmaceutique dans lesquels j'ai découvert les différentes contraintes aussi bien techniques et règlementaires.







- En-dehors de mon travail -



Je suis curieuse de tout, mais je me plonge plus facilement dans des sujets abordant la psychologie, les sciences de la vie, la philosophie, le développement durable, l'analyse des emballages et les animaux .



Je dessine, chante, fais du piano, joue aux jeux vidéos et écris depuis mon enfance. Ce sont mes principales passions.



Seulement quelques sports me plaisent suite à une pratique de sport divers et variés : le roller, la natation, la randonnée, l'escalade et le taekwondo. Je les pratique encore actuellement.