Marine ROY

Hello, je suis Architecte DE, habilitée à la maîtrise d'oeuvre et diplômée en DPEA Design.



Depuis peu, je travaille au cœur des Aravis au sein de l'agence MVMZ Architecture à La Clusaz (74). Passionnée de montagne, cette expérience va me permettre de m'investir dans une architecture locale et de m'interroger sur le développement de ces paysages particuliers.



Auparavant, j'occupais une place de chargée de projet dans la tribu de Geronimo Architectes à Saint-Pierre en Faucigny (74). J'ai également été Architecte/graphiste au sein de l'agence AER Architectes à Annecy (74) pendant plus de deux ans. Cet emploi m'a permis d'approfondir l'aspect visuel des documents 2D et 3D, d'enrichir mon expérience des concours d'architecture ainsi que celle de la pédagogique de projet. Cette expérience a fait suite à un emploi de dessinatrice/projetrice dans une agence à Gap (05).



En ce qui concerne mon cursus : celui-ci a débuté à lécole darchitecture de Nancy en 2008 par un premier apprentissage du dessin, de la conception et de références emblématiques. Mon enseignement s'est également enrichi par des visites et voyages détudes en Allemagne, Belgique, Italie, Luxembourg et Suisse. En 2011, ma licence darchitecture en poche j'ai choisi de changer de cap, et ai poursuivi ma formation à lécole darchitecture et de paysage de Bordeaux. Ces années de master mont permis de me professionnaliser et dapprofondir ma vision de lArchitecture. Jai également participé à différents concours étudiants et professionnels ainsi quà un voyage à Chicago sur les traces de Frank Lloyd Wright, Calatrava, Mies Van der Rohe et Anderson. Puis, jai poursuivi mes études de conception à léchelle du design par une formation à lécole darchitecture de Grenoble (DPEA Design). Pendant un semestre de cette formation, j'ai participé aux "Ateliers des Possibles" du CEA de Grenoble afin de concevoir les objets de demain avec les nouvelles technologies du marché. Ensuite, jai réalisée la formation HMONP à lENSAG de juillet 2014 à août 2015, en alternance au sein de lagence .G ARCHITECTURE (01). En 2015, j'ai également publié mon mémoire de fin d'études aux éditions universitaires européennes. A la fin de mes études, j'ai directement intégrée l'agence At. Climat à Gap (05)



Mes compétences :

Archicad toutes versions 2D ET 3D

Artlantis (logiciel de retouche 3D)

CINEMA 4D (logiciel de retouche 3D)

Sketchup (logiciel de 3D)

Autocad 2D

ADOBE (illustrator, photoshop, Indesign ...)

Wordpress

Allplan (Bases)

Microsoft Office

BimOffice (En formation)