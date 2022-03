Marine TETARD (MARINE TETARD)

Rédactrice indépendante (web et print)



Quoi ?

. Création de contenus rédactionnels originaux et efficaces (web et print).

Rédaction de pages web (SEO), articles, interviews, storytelling, copywriting, portraits, communiqués, lettres dinformation, communication interne, discours.

. Conseil en stratégie éditoriale.

. Relecture et correction.



Pour qui ?

. Les entreprises, agences, médias print, collectivités, particuliers.



Comment ?

. Personnalisation du contenu.

. Rigueur dans les délais.

. Vérification et fiabilité de linformation.

. Avec entrain, originalité et efficacité.



Notre objectif commun ?

. Capter et captiver votre public.



Quand ?

. Dès que nous aurons échangé sur vos besoins, vos attentes, vos envies donc sur votre projet.