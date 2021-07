Mario LUDOSKY

Société LUDOSKY’Z EVENT’S prestataire de services basée à Châlons-en-Champagne, est spécialisée dans le secteur d’évènementiels.



Dans le cadre de mon activité, je dispose de formations musicales disponibles pour vos fêtes et évènements culturels.

-groupe Latino et groupe Caribbean et un Duo JAZZ



(Soirée associative - diner-dansant – concert- animation culturels – Artistes Caribbean- animateur DJ son et lumières



Structurée en communication avec mes partenaires, j’offre la visibilité nécessaire au collaborateur afin d’augmenter ça notoriété et zone de chalandise.



A cet effet, je me tiens à votre disposition pour mener à bonnes fins toutes opérations et tous autres demandes de prestations.



Dans l'espoir de retenir votre attention lors de votre consultation, je vous prie de croire, Madame,Monsieur en l'assurance de mes sentiments les plus dévoués.



CONTACT direct responsable

LUDOSKY Mario

0668394418



Mes compétences :

Organisateur booking communication Artistes group