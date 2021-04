Marion AVIGNON

Je recherche un stage d'une durée de 6 mois à compter du 3 avril 2016.



Élève Ingénieur Master 2, en double cursus, à l'ENS Cachan et à l’ESME Sudria (école d’ingénieur pluridisciplinaire).



Préparation du Master de l'ENS Cachan "EPA" Électrification et Propulsion Automobile.

Et du diplôme de l'ESME Sudria filière Energie et Systèmes Mécatroniques.



Je suis Intéressée par le secteur de la recherche et du développement en industrie, plus particulièrement en industrie automobile, et j'aimerai travailler sur le développement des véhicules électriques de demain (machines électriques, électronique de puissance, ...).



Mes compétences :

VHDL

Simulink

Python Programming

Matlab

C++

C Programming Language

Electronique de puissance

Machines électriques

Energie

Automatique