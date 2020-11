Marion BRIAND

Chargée de communication, 5 ans dexpérience en communication interne et externe, en stratégie de communication et identité dentreprise, rédaction et conception graphique de supports.

Double compétence : communication et identité dentreprise.



Expériences antérieures :

> Chargée de communication interne à lUniversité Jean Moulin Lyon 3

> Chargée de communication - information à la Mission Locale de Lyon

> Chargée de communication à la Métropole de Lyon

> Chargée de communication / Consultante communication pour Aktor Interactive

> Assistante de communication pour EDF Hydraulique