Marion DI STEFANO

Bonjour,



Actuellement en poste, je suis tout de même en veille sur le marché du travail d'une éventuelle opportunité et étudie toute proposition d'emploi, notamment pour un poste de gestionnaire Paie/Assistante RH en cabinet ou entreprise.



Voici mes compétences, savoir faire et savoir être :



Établissement de la Paie



- Gestion de la paie multiconventions

- Saisie, préparation et contrôle des bulletins de salaires (400 paies),

- Élaboration de requêtes, paramétrages de logiciel et reporting post-paie, provisions sociales

- Suivi des absences(maladie,congés,etc), des arrêts de travail (déclarations au suivi des remboursements de la sécurité sociale)

- Établissement des Déclarations sociales mensuelles, trimestrielles et annuelles. (Dads, ducs,...)



Administration du personnel



- Gestion et suivi des dossiers du personnel (de la DUE à la rupture du contrat)

- Établissement des contrats de travail et avenants divers

- Procédures disciplinaires et autres, (licenciement, avertissement, rupture conventionnelle, inaptitude ...)

- Suivi de différents dossiers (visites médicales, absences, mouvement du personnel, mutuelle, prévoyance, heures de délégation…)

- Suivi de tableaux de bord



Recrutement



- Gestion de l’intégralité du processus de recrutement,

- Sourcing, pré-entretien téléphonique, entretiens physiques

- Mise à jour de l’outil de recrutement interne, analyse des statistiques.



Formation



- Mise en œuvre du plan de formation et suivi du plan, suivi des prises en charge et des remboursements



Prévention des risques :



- Méthode pour l'établissement du document unique (formation carsat)

- Analyse des AT (arbre des causes)

- Evaluations des risques professionnels



Relations sociales



- Préparation des réunions des IRP (convocations, éléments de réponse,..)

- Préparation des différents documents lors de négociations



Développement RH



- Aide à la mise en place et au développement de la politique RH



Accueil Physique et téléphonique/Relations clients/intérimaires



- Accueil physique et téléphonique, gestion du standard (multiples lignes)

- Suivi de la relations clients, création et mise à jour des dossiers clients, gestion du point de fin de mission, ventes push de candidats

- Fidélisation des intérimaires



Divers



- Veille social

- Réactivité, autonomie, rigueur, organisation esprit d’équipe, discrétion et polyvalence et très bon relationnel

- Word, Excel (tableaux croisés dynamiques), PowerPoint, Internet, Outlook, SAGE Paie, E-TEMPTATION, QUADRA, CEGID,alfa grh, compta first, KORRIGAN, PERCEVAL



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion de la paie

Gestion administrative du personnel